SETTORE GIOVANILE – Date e orari delle squadre azzurre

Domenica all’insegna del colore azzurro, non solo per Juventus-Napoli, sempre che i tamponi diano esito positivi, ma anche per le squadre del settore giovanile partenopeo. I primi a scendere in campo sarà l’Under 15 di mister Sorano che sfiderà in trasferta la Salernitana alle ore 10,30. A seguire sempre contro i pari età granata i 2005 ore 13,00. Infine l’Under 17 di Massimo Carnevale in casa contro il Cosenza ore 15,00.

Under 15 – Salernitana-Napoli ore 10,30

Under 16 – Salernitana-Napoli ore 13,00

Under 17 – Napoli-Cosenza ore 15,00

La Redazione