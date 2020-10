Serie A, rinviata Genoa-Torino: la Lega ha deciso

Il Consiglio di Lega ha deciso di rinviare Genoa-Torino. Terza giornata di Serie A. E che era in programma sabato alle 18. Su richiesta dei rossoblù, a causa delle 15 positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo, tra giocatori e staff tecnico. Nella riunione di Lega è stata anche adottata la regola UEFA. Si gioca se ci sono almeno 12+1, il portiere, giocatori sani. In caso di rifiuto, 0-3 a tavolino. I club con almeno 10 giocatori positivi potranno giocarsi un solo “bonus”. Per chiedere il rinvio. Il Genoa quindi se lo gioca sabato. E non ne avrà altri. Intanto è arrivato anche il risultato dei test a cui si sono sottoposti arbitri e Var del match del San Paolo. Tutti negativi.

Fonte: www.sportmediaset.mediaset.it