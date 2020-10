Ramazzotti,giornalista:”Protocollo in vista per evitare un altro rinvio”

A Radio Marte è intervenuto il giornalista Andrea Ramazzotti, sul tema rinvio e protocollo che dovranno adottare le squadre:

“Consiglio di Lega? Credo che oggi sarà deciso il rinvio di Genoa-Torino, anche se la decisione in teoria spetterebbe al Presidente di Lega. Nella sosta del campionato, cioè dalla prossima settimana, i club si riuniranno e adatteranno un protocollo da rispettare in caso di eventi analoghi a questo. La decisione non viene presa oggi perché il protocollo dev’essere presa dall’Assemblea, sulla singola partita invece può decidere o il Presidente o il Consiglio. L’adozione di un protocollo come quello dell’UEFA dev’essere approvato dall’Assemblea della società. Poi ci saranno delle linee guida. Nazionali? I giocatori non andranno a fare assembramenti ma in contesti ipercontrollati. Io penso che la macchina calcio non debba fermarsi nel suo complesso. Poi discutere su giocare o meno la Nations League è un altro argomento”.