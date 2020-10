Pirlo ha 2 possibili Juve. Contro il Napoli c’è il “dubbio” in attacco Morata

In attesa di sapere se Juventus-Napoli si giocherà, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo, ha in testa due formazioni da mandare in campo domenica sera contro gli azzurri. Il primo è con Dybala alle spalle di Cristiano Ronaldo e Morata, mentre la seconda è con Kulusevski, ma con l’argentino e Cr7, Morata andrebbe in panchina. Pirlo recupera Alex Sandro dall’infortunio, mentre la difesa è a tre con Bonucci, Chiellini e Danilo. Tutto nell’attesa di conoscere anche i risultati dei tamponi del Napoli