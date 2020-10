Ordine: “Il lavoro di Gattuso darà i suoi frutti a breve”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Franco Ordine giornalista de Il Giornale: “Ho l’impressione che Conte e Gasperini abbiano visto lungo. Il lavoro di Gattuso regalerà frutti nei prossimi mesi. Ha preso questa freccia in attacco, Osimhen, che lo costringerà a giocare con certe caratteristiche, senza fare troppo possesso palla. Vero che un allenatore deve adattarsi ai suoi giocatori, Sarri per questo ha fallito alla Juventus, ha provato a fare il contrario. Ma, un allenatore ci deve mettere tanto di suo. Ieri in Benevento-Inter c’erano le due squadre con la media anagrafica più alta, 29.5 anni e 29 anni. Una per salvarsi subito, un’altra per vincere subito. Se non dovessero arrivare risultati, le società saranno in grande difficoltà, con giocatori non cedibili sul mercato”