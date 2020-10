Ounas potrebbe lasciare Napoli: Due squadre di Serie A su di lui

Potrebbe continuare in Italia l’avventura calcistica di Adam Ounas, l’algerino classe 1996 che è rientrato alla fine della scorsa stagione dal prestito al Nizza in Ligue 1. Sulle sue tracce, infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbe anche il Parma di Fabio Liverani che potrebbe rilanciare le ambizioni italiane di un calciatore che non avrà spazio con Gattuso.

L’altra opzione per Ounas si chiamerebbe invece Cagliari. Dopo le prime uscite Di Francesco è ancora più convinto che l’algerino potrebbe fare al caso dei sardi per rinforzare il reparto esterni. Il Napoli deciderà dove mandarlo in prestito anche per questa stagione prima della chiusura del prossimo 5 ottobre. Fonte: Il Mattino