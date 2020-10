Liga: Ansu Fati illumina la scena, bene anche Cadice e Siviglia

Ore 19:00

Athletic Bilbao-Cadice 0-1 U. Lopez (C) aut. 57′

Siviglia-Levante 1-0 En Nesyri (S) 92′

Ore 21:30

Celta Vigo-Barcellona 0-3 Fati (B) 11′, Olaza (B) aut. 51′, S. Roberto (B) 95′

Athletic Bilbao-Cadice. La prima occasione arriva al 17′ col tiro dall’interno dell’area di Raul Garcia che termina a lato di un soffio. Al 30′ Capa cerca il tiro a giro ma Ledesma in tuffo blocca la sfera. Nel finale di tempo la sfida non si sblocca così al duplice fischio squadre a riposo senza reti. Nei secondi 45 minuti Cadice in 10 per l’espulsione di Akapo dopo aver ricevuto il secondo giallo, al 57′ arriva il vantaggio ospite con la sfortunata autorete di Unai Lopez che nel tentativo di liberare l’area beffa il proprio portiere. Al 70′ Cadice in 9 uomini per la seconda ammonizione anche all’indirizzo di Negredo. Nel finale non arriva la reazione del Bilbao nonostante la superiorità numerica così al triplice fischio la squadra ospite conquista la vittoria.

Siviglia-Levante. Primo brivido già al 4′ col tiro dai 20 metri di Ocampos largo di pochissimo, i padroni di casa continuano a premere e al 23′ Munir arriva al limite e calcia a botta sicura mancando lo specchio di un niente. Nel finale di tempo Morales ci prova dal limite ma la sua conclusione si eprde a lato per questione di centimetri così al duplice fischio si va a riposo sullo 0-0. Nella seconda frazione Munir sblocca il punteggio ma l’arbitro con l’ausilio del VAR annulla per un fallo nell’azione. I padroni di casa continuano ad attaccare e nel finale En Nesyri sblocca il punteggio con un precisa rasoiata sul cross di Jesus Navas chiudendo la sfida al triplice fischio con la vittoria siviglista.

Celta Vigo-Barcellona. La sfida si sblocca all’11’ con Ansu Fati che partito in velocità in contropiede entra in area e insacca nell’angolino per l’1-0 culé, al 30′ Iago Aspas cerca il pareggio a giro ma Neto in volo respinge. Nel finale di tempo Barça in 10 per l’espulsione di Lenglet che riceve il secondo giallo così al duplice fischio si va a riposo con i blaugrana in vantaggio. Nella ripresa arriva il raddoppio ospite grazie all’autogol di Olaza che beffa il proprio portiere, al 61′ Coutinho riceve palla in area e calcia ma Villar respinge in corner. All’80’ Nolito lascia partire una fucilata dai 20 metri a lato di un soffio. Nel finale Sergi Roberto cala il tris così al triplice fischio i catalani conquistano la vittoria.

Classifica provvisoria

Getafe 7*-Valencia 7-Real Madrid 7*-Villarreal 7-Barcellona 6**-Siviglia 6**-Betis 6-Granada 6-Cadice 6-Real Sociedad 5-Celta Vigo 5-Atletico Madrid 4**-Levante 3-Osasuna 3-Athletic Bilbao 3-Huesca 3-Elche 3**-Valladolid 2-Eibar 1-Alavés 1

*Una gara da recuperare

**Due gare in meno

A cura di Emilio Quintieri