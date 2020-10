L’angoscia continua, in Napoli/Genoa 8 su gli 11 in campo erano e sono contagiati

Angosce e paure nel post Napoli/Genoa non vanno via neppure dopo l’esito del tampone. Sono tutti negativi, gli azzurri. E la notizia viene data da Gattuso durante l’allenamento, poco dopo le 15 e 30. Ma la conferma dei numerosi positivi nel Genoa ha turbato l’allenamento degli azzurri che speravano in un errore nei test. Non è così. Anzi, in serata il club rossoblù diffonde la lista dei contagiati, 15 e non più 14 perché si è aggiunto Behrami. Oltre allo svizzero, ex Napoli, domenica scorsa al San Paolo erano in campo anche Marchetti, Lerager, Melegoni, Pellegrini, Pjaca, Radovanovic e Zappacosta. Otto su undici calciatori contagiati. Fonte: Il Mattino