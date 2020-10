La Fiorentina, in attesa di Chiesa, pensa all’ex Napoli Callejon

Il mercato della Fiorentina è legato alla situazione Chiesa che piace e non poco alla Juventus di Pirlo e del presidente Andrea Agnelli. Al momento manca la quadra tra i due club, soprattutto per le contropartite tecniche, ma i viola hanno già in mente come sostituirlo. Due i nomi su tutti: Callejon e Deulofeu. L’ex Napoli sarebbe perfetto per il gioco di Iachini, fa tutta la fascia tra difesa e attacco, oltre a saper dare la giusta profondità in avanti. Operazione non semplice per via dell’ingaggio, ma si farà un tentativo. Sul secondo c’erano anche gli azzurri in cima ai suoi pensieri, è Deulofeu, bravo nel saltare l’uomo, si avvicina a Chiesa per il saper creare la superiorità numerica. Tutto dipende dalla piega della trattativa per poi tentare l’assalto al suo sostituto.

Fonte: CdS