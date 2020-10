In attesa dei prossimi test, allenamenti “regolari” in casa Napoli

Ieri pomeriggio è arrivato il primo responso dei test dei tamponi, tutti negativi, ma il pericolo al momento non è scampato. Tra oggi e sabato i prossimi giri per avere un quadro più chiaro della situazione. Gli azzurri al momento temono che la sfida con il Genoa, possa aver creato scompenso a livello di contagi e non solo, visto i 15 positivi della squadra rossoblu. Non certo una settimana semplice, a livello psicologico e di organizzazione. Nel frattempo gli allenamenti si svolgono in maniera regolare, con la sola assenza di Insigne per la lesione al bicipite femorale destro, recupero di Manolas. Nessuna analisi tattica in sala video, per evitare assembramenti, oltre che nelle docce. Oggi nuovo giro dei tamponi per poi attendere i risultati venerdì e infine sabato per conoscerli nel pomeriggio, poi se tutto andrà per i verso giusto, partenza domenica per Torino a sfidare la Juventus.

Fonte: Corriere dello Sport