Giuseppe Portella: “Tamponi si rifanno giovedì e sabato”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, Giuseppe Portella, direttore del laboratorio che si occupa dei tamponi della SSC Napoli: “ I tamponi saranno rifatti domani ed anche sabato, a meno che non ci siano variazioni del protocollo. L’augurio è che il Napoli riesca a partire, sarebbe la cosa migliore anche per i ragazzi. De Laurentiis ha invitato i colleghi del Cotugno per la prima di Coppa Italia, la società non si è tirata indietro nel brutto periodo per tutti. I risultati dovrebbero arrivare nel tardo pomeriggio, salvo imprevisti, tipo tamponi che devono essere ripetuti“.

Fonte: Radio Punto Nuovo