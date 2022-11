Giulia Ferrandi (att. Pomigliano femm.): “A Roma andiamo per i tre punti. Alle ragazze della Primavera dico di non mollare mai”

Domenica torna il campionato di serie B, dopo il turno di Coppa Italia femminile e per il Pomigliano trasferta sul campo della Roma femminile. Ai microfoni del club campano l’esterno d’attacco Giulia Ferrandi. “Ci stiamo preparando per la sfida di domenica sul campo della Roma e l’obiettivo è quello di ottenere i tre punti. Abbiamo iniziato al meglio la stagione, bene anche contro il Bari, compagine della massima serie. Dobbiamo proseguire su questa strada, correggere gli errori commessi nelle gare precedenti e fare bene ogni partita. Al Pomigliano voglio ripagare la fiducia che mi ha dato, così come la squadra e l’intero ambiente. Sono contenta dell’esordio vincente della Primavera e alle ragazze dico di non mollare mai, con l’auspicio di poter esordire anche in prima squadra”.

