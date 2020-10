(Formazione) Gattuso a Torino lo stesso modulo visto con il Genoa

In attesa di conoscere gli esiti dei prossimi tamponi, il tecnico del Napoli Gattuso sta pensando all’undici da mandare in campo contro la Juventus e probabilmente non cambierà il modulo. Sarà il 4-2-3-1 visto contro il Genoa di Maran, ma con due novità. La prima tra i pali: Ospina al posto di Meret, mentre in attacco Elmas al posto di Insigne. Per il resto Mertens, Lozano e Osimhen. A sinistra infine sempre Hysaj favorito su Mario Rui, recupero in difesa di Manolas. A Torino, in attesa dei tamponi, ma con tanta voglia di giocarsela a viso aperto di fronte ai campioni d’Italia.

Fonte: CdS