Europa League/Rio Ave-Milan 10-11 d.c.r: Partita interminabile, rossoneri ai gironi!

RIO AVE-MILAN

PRIMO TEMPO

Un Milan rimaneggiato in attacco con le assenze di Ibra e Rebic scende in campo in Portogallo per i play-off di Europa League, di fronte i portoghesi del Rio Ave. Partita a ritmi blandi, i rossoneri tirano verso la porta con Theo Hernandez, ma il pallone va a lato. Nessun tiro in porta, lotta e fraseggi al centro del campo. La partita si gioca in mezzo. Il Rio Ave si compatta bene in difesa ed il Milan fatica a trovare lo spazio giusto. Al 40′ Il primo tiro in porta è del Rio Ave. Theo Hernandez sbaglia un passaggio, la palla arriva a Carlos Mane tiro a giro dal limite dell’area. Donnarumma blocca senza problemi. La prima frazione di gara termina così 0-0

SECONDO TEMPO

Nella ripresa Milan più vivo in attacco con l’ingresso in campo di Brahim Diaz. Al 51′ il Milan da un angolo a favore si porta in vantaggio con Saelemaekers. Il belga tira al limite rasoterra e trova il gol, 0-1. Secondo gol con la maglia rossonera per l’esterno ex Anderlecht. Al 57′ Tarantini riesce a colpire di testa da angolo anticipando Gabbia, ma il pallone finisce sul fondo. Al 72′ Piazon serve il subentrato Geraldes al limite che tira una fucilata sotto la traversa, nulla può Donnarumma. 1-1. Al 78′ ilRio Ave sciupa una ripartenza con Moreira che permette il recupero della difesa rossonera. All’84’Calhanoglu sfiora 2-1con un tiro al volo da fuori area ma la palla finisce fuori di poco. Al’92 gigantesca occasione del Rio Ave con Santos, la sua conclusione finisce di poco al lato. Dopo i 90′ regolamentari è 1-1 si va ai supplementari.

SUPPLEMENTARI

Dopo solo 20” del primo tempo supplementare Gelson Dala porta in vantaggio il Rio Ave con una conlcusione rasoterra sul secondo palo e batte Donnarumma. I primi 15′ Milan sfiduciato non riesce ad incidere ed a trovare il pari. Al 115′ grande occasione per i rossoneri con Theo Hernandez, il terzino calcia forte con il sinistro ma Kieszek para e manda in calcio d’angolo. Alla fine dei tempi supplementari il Milan sfiora il gol con Tonali da fuori area, ma il pallone finisce alto. Al 120′ ultimo minuto di gioco, il Milan ha l’occasione del pari, Borevkovic tocca con la mano, dal dischetto Chalanoglu fa 2-2. Si va ai rigori.

RIGORI

Milan: Bennacer (gol), Kjaer (gol), Theo Hernandez (gol), Diaz (gol), Calhanoglu (gol), Calabria (gol), Tonali (gol), Colombo (alto), Leao (gol), Donnarumma (alto), Gabbia (parato), Kjaer (gol) Rio Ave: Geraldes (gol), Santos (gol), Jambor (gol), Piazon (gol), Filipe Augusto (gol), Gelson Dala (gol), Gabrielzinho (gol), Monte (doppio palo, sbagliato), Ivo Pinto (gol), Kieszek (alto), Geraldes (palo), Santos (parato).

TABELLINO

RIO AVE (4-2-3-1) – Kieszek; Ivo Pinto, Borevkovic, Santos, Nelson Monte; Filipe Augusto, Tarantini(75’Jambor); Piazon, Diego Lopes(68’Geraldes), Geraldes; Carlos Mané(109’Gabrielzinho), Moreira(85’Gelson). All.: Mario Silva.

A disposizione: Vieira, Gelson, Francisco Geraldes, Jambor, Pedro Amaral, Gabrielzinho, Andrè Pereira.

MILAN (3-4-2-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie(106′); Castillejo(46’Brahim Diaz), Calhanoglu, Saelemaekers(95’Colombo); Maldini(67’Leao). All.: Pioli.

A disposizione: Tatarusanu, Laxalt, Diaz, Krunic, Tonali, Colombo, Leao.



STADIO: Estadio do Arcos, Vila do Conde (Portugal).

ARBITRI: Jesús Gil Manzano (Spagna), Diego Barbero Sevilla – Ángel Nevado Rodríguez, IV: Javier Alberola Rojas.



RETI: 51′ Saelemaekers(M), 72’Geraldes(R),93’Gelson(R), 120′ Calhanoglu(M).

NOTE: Ammoniti Borevkovic(R), Moreira(R), Santos(R), Hernandez(M), Felipe Augusto(R), Tarantini(R), Leao(M), Kjaer)M)

Espulso: Borevkovic(R).

Rec. +1, +2, +1.

A cura di Antonio Bisesti.