Europa League/Rio Ave-Milan 0-0: Primi 45′ a ritmi blandi per i rossoneri

RIO AVE-MILAN

PRIMO TEMPO

Un Milan rimaneggiato in attacco con le assenze di Ibra e Rebic scende in campo in Portogallo per l’andata dei play-off di Europa League, di fronte i portoghesi del Rio Ave. Partita a ritmi blandi i rossoneri tirano verso la porta con il sinisro Theo Hernandez, ma il pallone va a lato. Nessun tiro in porta, lotta e fraseggi al centro del campo. La partita si gioca in mezzo. Il Rio Ave si compatta bene in difesa ed il Milan fatica a trovare lo spazio giusto. Al 40′ Il primo tiro in porta è del Rio Ave. Theo Hernandez sbaglia un passaggio, la palla arriva a Carlos Mane tiro a giro dal limite dell’area. Donnarumma blocca senza problemi. La prima frazione di gara termina così 0-0

TABELLINO

RIO AVE (4-2-3-1) – Kieszek; Ivo Pinto, Borevkovic, Santos, Nelson Monte; Filipe Augusto, Tarantini; Piazon, Diego Lopes, Geraldes; Carlos Mané, Moreira. All.: Mario Silva.

A disposizione: Vieira, Gelson, Francisco Geraldes, Jambor, Pedro Amaral, Gabrielzinho, Andrè Pereira.

MILAN (3-4-2-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Maldini. All.: Pioli.

A disposizione: Tatarusanu, Laxalt, Diaz, Krunic, Tonali, Colombo, Leao.



STADIO: Estadio do Arcos, Vila do Conde (Portugal).

ARBITRI: Jesús Gil Manzano (Spagna), Diego Barbero Sevilla – Ángel Nevado Rodríguez, IV: Javier Alberola Rojas.



RETI:

NOTE: Ammoniti Borevkovic(R), Moreira(R).