De Maggio: “Il Napoli è molto attivo sul mercato, sul fronte cessioni…”

Il giornalista Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: “Il Napoli è molto attivo sul calciomercato. Posso dirvi che le prossime due cessioni dovrebbero essere, a meno di sorprese, quelle di Arek Milik e di Ounas. Il centravanti polacco è richiesto soprattutto in Inghilterra, dalla Premier League. Ounas invece potrebbe restare in A. Piace a Cagliari e Parma. Soumarè al Napoli? Dalle notizie raccolte dalla nostra redazione filtra un interesse da parte del Napoli, ma che tuttavia non si traduce in nulla di concreto. Il calciatore piace, ma non sbarcherà in Campania, non in questa sessione di calciomercato almeno”.