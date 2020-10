Conte sul Napoli: “E’ un’ottima squadra, va messa tra le favorite”

Nove gol fatti e cinque subiti , dopo il recupero della prima giornata di campionato per l’Inter di Antonio Conte. La classifica dice 6 su 6. Successo esterno roboante sul campo del Benevento. Nelle dichiarazioni Conte non si nasconde e parla del Napoli. «Per me state tutti sottovalutando molto il Napoli. Gattuso ha un’ottima squadra e lo dico ora, in tempi non sospetti, perché nessuno lo mette tra le favorite: vedrete. Rino ha un bell’organico ed è un bravissimo allenatore: il Napoli renderà la vita difficile a tutti ». Poi una battuta su Juve-Napoli di domenica. « Bella partita: me la godrò in tv» . Della partita di domenica sera ha parlato anche Inzaghi, che con gli allenatori di Juve e Napoli è stato compagno di squadra nel Milan e in Nazionale. «Rino ha già dimostrato quello che sa fare mentre Andrea ha fatto solo due partite. Diamogli tempo: dico solo che dovrà abituarsi alle critiche ».

Il Mattino