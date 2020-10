Castel Volturno: oggi la seduta video sarà diversa rispetto all’allenamento di ieri

L’allenamento a Castel Volturno

Il Napoli è scosso, c’è poco da fare. Anche se nessuna ombra viene gettata sul Genoa e sul suo comportamento. Hanno rispettato il protocollo, c’è poco da dire. Nessuno pensa che la gara con la Juve non si giocherà. Anzi, sono tutti convinti che si andrà regolarmente in campo. Ma è chiaro che Gattuso deve iniziare a parlare della partita e così ha fatto, mettendo Elmas al centro dell’attenzione, perché è lui il vero vice Insigne ed è a questo momento il favorito a prendere il posto del capitano domenica sera (Manolas si è allenato regolarmente). Ma l’impatto sulla preparazione c’è: perché anche ieri Canonico, il medico sociale, e il tecnico hanno deciso che era poco consigliato fare una seduta in sala video tutti assieme. Poiché si è prudenti in ogni cosa, dalla presenza limitata al massimo di tre persone in palestra alle docce che possono essere fatti fino a un massimo di sei persone contemporaneamente, non è il caso di creare un assembramento. Oggi, però, davanti ai video a studiare la Juventus ci andranno, con grande probabilità, a gruppetti, per garantire il distanziamento. Rino non è uno che riesce a dissipare i propri sentimenti: poiché anche lui è preoccupato per questa situazione, non lo ha nascosto alla squadra. «Ma dobbiamo stare sereni, pensare a fare il nostro lavoro e continuare a seguire le indicazioni dei nostri medici». Fonte: Il Mattino