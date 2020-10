Cannella,agente FIFA:”Chi voleva Koulibaly lo avrebbe già preso”

A Radio Marte è intervenuto Beppe Cannella, agente FIFA, parlando delle ultime mosse di mercato del Napoli:

“Koulibaly? Chi lo voleva lo avrebbe già preso. Milik? Qualcuno lo prende, perché l’attaccante serve sempre. Bisogna trovare le giuste misure tra chi cede e chi acquista. Basic? Non lo conosco bene. Midtsjo? Molto simile a Veretout, mezzali con le sue caratteristiche non ce ne sono in giro. Esuberi del Napoli? Bisognerebbe togliersi subito il dente qualora arrivassero subito richieste, in altre squadre possono trovare spazio senz’altro. Con il braccio di ferro non si trovano soluzioni.

Bakayoko? Gattuso lo conosce, si fa fatica a trovarli. Dipende dove si vuole arrivare, a volte serve uno sforzo. Si compensa con le uscite ma questa è una legge scritta del mercato quando bisogna trovare soluzioni nel breve tempo”.