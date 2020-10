Al Napoli offerto Bakayoko, ma c’è un ostacolo alla trattativa

Il Napoli cerca sempre il centrocampista che possa prendere il posto del partente Allan e al momento non è semplice trovare il nome giusto per Gattuso e i suoi schemi. E’ bloccata quella di Vecino, per via della formula che non convince il club azzurro, mentre è stato proposto il mediano Bakayoko. Il mister dei partenopei lo conosce dai tempi del Milan, forza fisica ed è adatto al gioco che si vuole attuare quest’anno. I costi però sono elevatissimo per la società di De Laurentiis, perciò è una trattativa molto complessa. Sicuramente si proverà a fare un’operazione low-cost a centrocampo per dare a Gattuso il sesto mediano in rosa.

Fonte: Corriere dello Sport