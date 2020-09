Umberto Chiariello: “In questo momento il Napoli dovrebbe fare un importante rush finale di mercato”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, Umberto Chiariello: “Il Napoli è oggettivamente e giustamente in ansia. I tamponi erano già programmati, una cosa di routine, ora diventa fondamentale capire l’esito del primo giro, che si saprà domani, ma non basta. Il Napoli farà un secondo giro di tamponi venerdì per poter avere la certezza di andare a giocare a Torino senza contagiati. La parte sportiva va in secondo piano: sia dal punto di vista della squadra che affronterà la Juventus, sia sul fatto che in questo momento il Napoli dovrebbe fare un importante rush finale di mercato“.

Fonte: Radio Punto Nuovo