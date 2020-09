Su Milik oltre alla Premier League si aggiunge anche il Psg

Manca meno di una settimana alla fine del mercato e la sensazione è che Arek Milik possa restare a Napoli è concreta, non giocando fino alla scadenza del contratto. Eppure le squadre non mancano, ci sono il club della Premier League: Tottenham, Fulham, Newcastle ed Everton, nelle ultime ore si sono aggiunte il Psg e l’Atletico Madrid. La società francese ha diversi attaccanti di valore come Neymar, Di Maria, Mbappè e Icardi, mentre il club iberico Diego Costa e l’ultimo arrivato Luis Suarez. Il piano dei partenopei sarebbe quello di rinnovargli di un anno il contratto e cederlo in prestito le ultime ore di mercato. Il rischio però è che lui possa restare e il Napoli lo perde a zero, il tempo scorre e il polacco non ha preso alcuna decisione.

Fonte: CdS