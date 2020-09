Soumaré piace al Napoli: Ma in Italia gli azzurri non sono i soli

Napoli e Lille nuovamente a colloquio dopo l’affare Osimhen. Questa la notizia che arriva dalla Francia con Telefoot che ha svelato le voglie degli azzurri di mettere le mani su Boubakary Soumaré. Il centrocampista francese classe 1999 che era stato seguito anche dal Milan e che potrebbe essere elemento ideale per la mediana napoletana di Gattuso.

Secondo i media francesi, il club azzurro avrebbe anche già avanzato la prima offerta al Lille: 30 milioni (comprensivi di bonus) per arrivare a Soumaré in questa finestra di mercato. Mediano puro, il calciatore francese ha giocato fin qui quattro delle cinque gare disputate in Ligue 1, il Lille non ha chiuso al suo trasferimento. Fonte: Il Mattino