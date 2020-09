Secondo Gianluca Di Marzio ci sono sviluppi nel mercato in uscita del Napoli, infatti sembra che Llorente e l’Elche ( club neopromosso in Liga ) stiano trattando in maniera diretta e concreta e sembra si possa chiudere nei prossimi giorni, Altro partente in fase offensiva del Napoli sarebbe Younes che semba essere conteso tra Eintracht Francoforte e Fortuna Dusseldorf