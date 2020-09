Serie A /Risultati primi tempi: Goleada Inter, Spezia ok!

Quest’oggi alle 18 sono andati in scena Benevento-Inter e Spezia Udinese, gare di recupero della prima giornata!

Benevento-Inter 1-4:

Neanche 30 secondi e l’Inter passa in vantaggio sfruttando un ottimo cross di Hakimi che lo serve a porta quasi vuota. Dopo una timida ripresa del Benevento l’Inter piazza un 1,2 micidiale con 2 reti al 25esimo e al 28esimo ad opera di Gagliardini e ancora Lukaku. Il Benevento non ci sta e accorcia le distanze con il goal di Caprari che sfrutta un periodaccio di Handanovic. Al 42esimo, l’Inter però mette un’ipoteca sul match con il goal di Hakimi, servito splendidamente da Young.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Barba ( 37′ Letizia ); Ionita, Schiattarella, Dabo; R. Insigne, Caprari; Moncini. ALL.: F. Inzaghi.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Gagliardini, Young; Sensi; Lukaku, Sanchez. ALL.: Conte.

Udinese-Spezia 0-1 (1T) : commento

Spezia subito in goal al minuto 3′ con Ricci, ma il goal dopo check VAR viene annullato; nella seconda parte del primo tempo l’Udinese ha il pallino del gioco avendo anche un’occasione enorme con Okaka che tira alto su suggerimento di Samir. Al 29esimo inaspettatamente lo Spezia passa in vantaggio con Galabinov, che stacca in area sul cross di Gyasi trovando la rete. Non ci sono più emozioni e al termine dei 2 minuti di recupero è terminato il primo tempo

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Palumbo, Coulibaly, Zeegelaar; Lasagna, Okaka. All.: Gotti.

Spezia (4-3-3): Zoet; Ferrer, Terzi, Chabot, Ramos; Deiola, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi, All. Italiano