Serie A/La Lazio prova a riprenderla nella ripresa, ma l’Atalanta cala il poker

All’ Olimpico va in scena il recupero della prima giornata di campionato. E che partita. Ad affrontarsi sono due squadre con un gioco e organici importanti che le hanno portare in Champions la scorsa stagione.

PRIMO TEMPO

La gara inizia con una fase di studio tra le due squadre, ma alla prima trama di gioco pericolosa subito colpisce l’Atalanta. Al 10′ Gomez crossa sul secondo palo, trova Hateboer che spizza di testa, e Gosens all’interno dell area fa 1-0. La Lazio subisce psicologicamente lo svantaggio e si innervosisce, prova ad attaccare ma l’Atalante è compatta in difesa. Al 32′ solita azione dei bergamaschi cambio da una parte all’altra, con Gosens che trova Hateboer e fa 2-0. Poco dopo la Lazio colpisce la traversa con Immobile, poi Caicedo poco rapido a girarsi ed a mettere il pallone in rete. Al 41’Gomez sfutta una respinta errata di Patric, salta Acerbi e batte Stakosha, 0-3. Al 44′ Immobile ha l’occasione per accorciare da ottima posizione ma Sportiello è bravo ad uscire e bloccare la conclusione. Alla fine dei primi 45′ 3-0 per l’Atalanta.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa è tutt’altra Lazio, i biancocelesti si svegliano e riescono ad accorciare le distanze. Al 59′ Caicedo che sfrutta una verticalizzazione di Milinkovic-Savic e in spaccata insacca, 1-3. Al 60′ Immbobile sfiora il gol ma solo davanti a Sportiello mette fuori. L’Atalanta rimette le cose in chiaro ed al 61′ cala il poker, Gomez si inventa un gran gol, missile sotto l’incrocio all’interno dell area piccola. 1-4. Gli ospiti gestiscono il risultato e la gara perde intensità, ma fino all’ultimo la Lazio ci prova con Caicedo ad accorciare il passivo.All’87 Muriel sfiora il gol, tiro potente all’interno dell’area di rigore, ma è fuori alla sinistra di Strakosha. Al termine della gara è 1-4 per l’Atalanta, seconda vittoria consecutiva, mentre per la Lazio è una brutta sconfitta dopo i 3 punti di Cagliari.

TABELLINO

LAZIO (3-5-2):Strakosha; Patric, Acerbi, Radu(58’Bastos); Lazzari(71’Akpo), Milinkovic(71’Anderson), Leiva(49’Cataldi), Luis Alberto(71’Escalante), Marusic; Caicedo, Immobile. All.: S.Inzaghi.

A disposizione: Reina, Alia, Armini, Bastos, D. Anderson, Kiyine, Lukaku, Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Parolo, Correa, Adekanye.

ATALANTA(3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Dijmsiti(46’Romero), Hateboer; Freuler, Pasalic(56’De Roon), Gosens(89’Mojica); Malinovskyi; Gomez(82’Muriel), Zapata(82’Lammers). All.: Gasperini.

A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Romero, Sutalo, Caldara, Ruggeri, Mojica, De Roon, Diallo, Lammers, Muriel.



STADIO: Olimpico, Roma.

ARBITRI: Maresca, Di Costanzo-Ranghetti, IV: Pasqua, VAR: Calvarese, AVAR: Di Vuolo.



RETI: 10’Gosens(A), 32′ Hateboer(A), 41’Gomez(A).

NOTE: Ammoniti Marusic(L), Djimsiti(A), Freuler(A), L.Alberto(L), Leiva(L), Cataldi(L), Akpa(L), Acerbi(L), Hateboer(A).



Rec. +1, +3.

A cura di Antonio Bisesti.