(Ri)cambio modulo: allo Stadium si potrebbe tornare all’ antico

Visto il problema relativo alle condizioni di Insigne, Gattuso, in vista della gara con la Juventus, potrebbe anche decidere di tornare all’ antico 4-3-3 e cioè al tridente classico, in questo caso Lozano giocherebbe a destra, Mertens nel suo vecchio ruolo di esterno sinistro e Osimhen da centravanti. E a centrocampo giocherebbe un elemento in più (Lobotka o Demme) tra le due mezzali Zielinski e Fabian Ruiz. Ma nelle prime due partite Dries ha giocato benissimo in posizione centrale alle spalle dell’attaccante nigeriano segnando due reti e regalando due assist a Lozano, quindi il suo cambio di ruolo non appare l’ipotesi più probabile. Poco probabile il ritorno del belga nella posizione di centravanti come nella formazione iniziale a Parma perché Osimhen da centravanti pur non riuscendo a segnare nelle prime due partite di campionato ha dimostrato in pieno la sua importanza giocando per la squadra, regalando assist e dando grande peso a tutto il reparto offensivo.

Il Mattino