Per il Napoli non una settimana facile. Terapie per Manolas e all’orizzonte c’è la Juve

Questa è la settimana di Juventus-Napoli, ma certamente non è semplice per la squadra di Gattuso preparare il big-match con diversi temi da trattare. A cominciare dai tamponi, già oggi arriveranno le prime risposte a livello di risultati, poi se ne faranno altri due. Senza dimenticare l’infortunio di Insigne, lesione di primo grado al bicipite femorale destro e infine Manolas. Ieri terapie per il difensore greco per il dolore alla schiena, nulla di grave, ma resta in dubbio per domenica sera. Certo non il modo migliore per preparare la sfida alla squadra bianconera allenata da Andrea Pirlo.

Fonte: CdS