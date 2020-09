LIVE COPPA ITALIA PRIMAVERA – Napoli-Lazio 0-0, ospiti vicini al gol con Bertani

Premere f5 per gli aggiornamenti

18′ – Spunto di Castigliano che si involta, entra in area, leggermente strattonato calcia, palla sull’esterno della rete. Poteva servire i compagni meglio piazzati, gli azzurrini si salvano.

16′ – Tiro di Bertani e palla che termina di poco alta sopra la traversa.

15′ – Cross di Migliorati dove al centro cerca in scivolata Castigliani di calciare, ma non ci arriva e l’azione sfuma.

11′ – Primo giallo del match per Shehu per fallo su Romano

9′ – Cioffi ruba palla al portiere Furlanetto, ma poi da posizione prova a calciare da posizione defilata per via dell’intervento dell’estremo difensore della Lazio e la difesa poi spazza.

5′ – Al momento fase di studio delle due squadre, senza affondare il colpo.

Inizia il match

Napoli (3-4-3) – Pinto, Potenza, Sepe, Iaccarino, Guarino, Barba, Umile, Ceparano, Ambrosino, Cioffi, Romano Panchina: Baietti, Daniele, Marrazzo, Virgilio, Costanzo, Acampa, Vergara, Altomare, D’Agostino All. Cascione

Lazi (4-3-1-2): Furlanetto; Migliorati, Pica, Franco, Marino; Bertini, Castigliani, Shehu; Marinacci; Tare, Ferrante. Panchina: Peruzzi, Zappalà, Novella, Ndrecka, Marino, Czyz, Campagna, Moro, Nimmermeer. All. Menichini

Arbitro: Gianluca Grasso di Ariano Irpino; Ass1: Fine; Ass2: Cipolletta

Quest’oggi allo stadio “Piccolo” di Cercola, fischio d’inizio alle ore 15,00, il Napoli Primavera di mister Emmanuel Cascione affronterà la Lazio per il secondo turno di Coppa Italia. Al primo turno gli azzurrini hanno vinto per 4-0 contro l’Ascoli, mentre per i ragazzi di Menichini 3-1 contro il Cosenza. Si prospetta una sfida interessante, dove il precedente dello scorso anno videro i partenopei per 2-1. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione