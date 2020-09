Liga: Vinicius regala la vittoria ai blancos, bene anche Villarreal ed Elche

Ore 19:00

Huesca-Atletico Madrid 0-0

Villarreal-Alavés 3-1 Alcacer (V) 13′ 67′, Mendez (A) 36′, Moreno (V) rig. 45′

Ore 21:30

Eibar-Elche 0-1 Boye (EL) 38′

Real Madrid-Valladolid 1-0 Vinicius (R) 66′

Huesca-Atletico Madrid. La prima occasione arriva al 13′ col missile di Rico alto di poco, al 27′ Seoane entra in area e calcia a giro sul secondo palo mancando il bersaglio non di molto. Nel finale di tempo la sfida non si sblocca così al duplice fischio si va a riposo senza reti. Nella seconda frazione Siovas svetta più in alto di tutti in area e schiaccia ma Oblak si dimostra provvidenziale, al 66′ Joao Felix riceve palla e calcia di prima intenzione ma la sfera termina sul fondo di pochissimo. Nel finale Correa calcia dai 20 metri ma Fernandez in volo respinge la sfera chiudendo la contesa al triplice fischio a reti bianche.

Villarreal-Alavés. Al 13′ si sblocca il match con la precisa rasoiata di Paco Alcacer che si insacca nell’angolino, gli ospiti riescono a reagire al 36′ col pareggio firmato da Mendez che sfrutta l’errore di Asenjo e firma l’1-1. Nel finale di tempo l’arbitro assegna un rigore al Submarino Amarillo che lo specialista Moreno trasforma chiudendo i primi 45 minuti sul 2-1. Nella ripresa Alcacer realizza la personale doppietta con una rasoiata a fil di palo per il 3-1 in favore del Villarreal, nel finale non arriva la reazione ospite così al triplice fischio i padroni di casa si aggiudicano la sfida.

Eibar-Elche. Il primo brivido arriva al 14′ col siluro su punizione di Leon largo di un soffio, col passare dei minuti la squadra ospite alza il proprio baricentro e al 38′ sblocca il punteggio con Boye che controlla in area e insacca a fil di palo così al duplice fischio si va a riposo col vantaggio ospite. Nei secondi 45 minuti l’arbitro assegna un calcio di rigore all’Eibar ma Exposito calcia sopra la traversa, al 74′ Inui cerca il pareggio con un tiro dalla media distanza ma la sfera esce di pochissimo. Nel finale non arriva la reazione dell’Alavés così al triplice fischio l’ELche conquista la vittoria.

Real Madrid-Valladolid. La prima occasione arriva al 10′ con Valverde che controlla e calcia ma Jimenez in volo si dimostra provvidenziale, al 35′ Jovic dall’interno dell’area lascia partire una sassata a lato di un niente. Nel finale di tempo è il turno di Benzema ma anche il francese con un missile sfiora il palo così al duplice fischio squadre a riposo a reti inviolate. Nella ripresa i blancos sbloccano il punteggio col tap-in di Vinicius che sfrutta un pallone vagante in area, all’82’ Modric cerca il raddoppio con un tiro a giro dall’interno dell’area ma la sfera si schianta contro il palo così al triplice fischio il Real si aggiudica i 3 punti.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre non scese in campo

Getafe 7*-Valencia 7-Real Madrid 7*-Villarreal 7-Betis 6-Granada 6-Real Sociedad 5-Celta Vigo 5-Atletico Madrid 4**-Barcellona 3**-Siviglia 3**-Levante 3-Osasuna 3-Athletic Bilbao 3-Cadice 3-Huesca 3-Elche 3**-Valladolid 2-Eibar 1-Alavés 1

*Una gara da recuperare

**Due gare in meno

A cura di Emilio Quintieri