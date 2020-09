La decisione del Dr. Canonico, si anticipano i tamponi. DeLa è guarito

Apprensione che non finirà oggi, perché è altrettanto importante il tampone che il dottore Canonico ha deciso di anticipare già a domani, in maniera tale da monitorare praticamente in tempo reale eventuali positività. Ma non solo: perché come da protocollo ci sarà anche un altro tampone, sabato mattina con i risultati che arriveranno a tempo di record prima della partenza per Torino. Ma il professore Mirone, il responsabile dello screening, è perplesso e non lo nasconde: «La preoccupazione è notevole, l’attenzione è massima. Solo sabato avremo le risposte al secondo tampone settimanale, sarà difficile organizzare la trasferta». Vedremo. Nel giorno dell’ansia, una buona notizia per il Napoli: De Laurentiis non ha più il coronavirus dopo 19 giorni. È negativo anche il secondo tampone a distanza di tre giorni. La brutta avventura è alle spalle. Pino Taormina (Il Mattino)