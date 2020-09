Insigne potrebbe rientrare per la seconda sfida in Europa League

Ieri è uscito il responso in casa Napoli per quanto riguarda il capitano Lorenzo Insigne e le notizie al momento non sono delle migliori. Per il ragazzo di Frattamaggiore c’è la lesione di primo grado del bicipite femorale destro e quindi un mese di stop. Sicure le assenze contro la Juventus, le gare delle nazionali e la sfida contro l’Atalanta. la sensazione è anche che non possa giocare contro l’Atalanta, la prima di Europa League e il derby contro il Benevento del fratello Roberto. Previsioni sul suo rientro è la seconda gara in campo europeo oppure il primo Novembre contro il Sassuolo. E’ una corsa contro il tempo per Lorenzo Insigne, che si stava lentamente ambientando a livello tattico nel nuovo modulo di mister Gattuso, ma questo stop non ci voleva. Napoli attenderà il suo capitano, la squadra cercherà di ottenere il massimo in attesa del suo ritorno.

Fonte: Corriere dello Sport