In attesa dei primi risultati dei tamponi in casa Napoli, arrivano buone notizie da Genova

Questa mattina, intorno alle ore 11,00, si sapranno i primi dei tre risultati del Napoli, per quanto riguarda il test sui tamponi effettuati, dopo la situazione del Genoa dei 14 positivi di lunedì sera. Ovviamente c’è apprensione in casa azzurra, si teme che ci siano alcuni calciatori che hanno contratto il virus, perciò si sono fatti e sarà così anche nei prossimi giorni controlli al tappeto. Gattuso e il club hanno seguito un protocollo rigido, allenamenti fatti in disparte, niente analisi della gara in sala-video per evitare assembramenti e poi dopo aver saputo i risultati, fossero confortanti, partenza poi per Torino. Nel frattempo da Genova arrivano le prime buone notizie, negativi: Birashi, Behrami e Masiello, ovvero i calciatori che hanno partecipato alla rissa nel finale, ma non ci resta che attendere i primi risultati e poi il resto.

Fonte: Corriere dello Sport