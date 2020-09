Il West Ham segue Maksimovic. Lo Spezia attende la risposta di Llorente

Il Napoli qualcosa farà in difesa, soprattutto per quanto riguarda le uscite, ma probabilmente potrebbe riguardare Nikola Maksimovic. Sul calciatore serbo, nelle ultime ore si è inserito il West Ham, mentre l’Inter non avrebbe fatto mosse in particolare. L’ex Torino potrebbe andare via, mentre Koulibaly, sempre che il Psg non si faccia seriamente avanti, potrebbe alla fine restare. Riguardo a Llorente c’è sempre lo Spezia che attende una risposta dallo spagnolo, dovesse non arrivare in tempi brevi cambierebbe destinazioni. Sul calciatore iberico anche l’Elche e il Siviglia, ma al momento nulla si muove, la parola passa alla difesa.

Fonte: Il Mattino