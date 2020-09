Il Napoli considera inaccettabile l’offerta dello Spartak Mosca per Hysaj

Il mercato del Napoli negli ultimi giorni potrebbe ben presto vivacizzarsi per quanto riguarda la casella delle uscite e ieri sono arrivate alcune offerte per alcuni suoi calciatori. Su tutti Hysaj, precisamente dallo Spartak Mosca, cifra intorno ai 7 milioni, con ingaggio vicino ai 3 milioni. De Laurentiis la considera inaccettabile, vista l’importanza del terzino albanese per Gattuso. In caso di sua permanenza in maglia azzurra, non è da escludere che possa anche rinnovare a fine mercato, ma ci sarà ancora da resistere alle avance proveniente da Mosca.

Fonte: CdS