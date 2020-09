Dalla Spagna ne sono certi: Il futuro di Deulofeu sarà in Italia

In Spagna sono certi: il futuro di Gerard Deulofeu sarà in Italia. Ma dove? Napoli e Firenze le mete più probabili. Secondo quanto riporta il quotidiano catalano Sport, infatti, il calciatore ex Barcellona e Milan è stato proposto nelle scorse ore agli azzurri e alla Fiorentina, visto che il Watford dovrà lasciarlo andare prima della fine di questo mercato.

Il club inglese non vuole trattenerlo dopo la retrocessione in Championship e ora cerca il miglior offerente. Deulofeu, che ha già conosciuto l’Italia e tornerebbe volentieri in Serie a, potrebbe essere il rimpiazzo di Chiesa nel caso in cui partisse o un’arma in più per Gennaro Gattuso e il suo Napoli. La formula dell’affare potrebbe essere un prestito con riscatto alla fine della stagione. Fonte: Il Mattino