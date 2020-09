COPPA ITALIA – Cremonese-Arezzo 4-0, doppio Gaetano e lombardi al secondo turno

Cremonese-Arezzo 4-0

Cremonese (4-3-1-2): Volpe; Nardi (28’ st Crescenzi), Bianchetti, Fiordaliso, Valeri; Ghisolfi, Castagnetti (1’ st Gustafson), Deli (19’ st Pinato), Buonaiuto (12’ st Strizzolo); Celar (1’ st Gaetano), Ceravolo. All.: Bisoli.

Arezzo (3-5-2): Tarolli; Borghini, Baldan, Mosti (31’ st Sportelli); Luciani, Foglia (1’ st Bortolotti), Males, Picchi (28’ st Raja), Nader (1’ st Gilli); Sane, Sussi (37’ st Zuppel)All.: Potenza.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo (assistenti: Paganessi di Bergamo, Schirru di Nichelino. Quarto ufficiale: Nicolini di Brescia.

NOTE – Ammoniti: Deli (C), Baldan (A), Nardi (C), Ceravolo (C), Cutolo (A), Bianchetti (C)

Reti: 16’ st Ceravolo (C), 36’ st Fiordaliso (C), 46’ st e 47’ st Gaetano.

La Cremonese batte l’Arezzo con due reti nella ripresa e accede al terzo turno di Coppa Italia dove incontrerà il Cagliari.

Esordio dal primo minuto per Ghisolfi, prodotto del vivaio grigiorosso, punto di forza della Primavera da inizio stagione aggregato in pianta stabile con il gruppo allenato da Bisoli e tra i più positivi nella vittoria odierna.

Il primo tentativo verso la porta avversaria è degli ospiti con Foglia che alza sopra la traversa dalla distanza (18’). Al 24’ Celar recupera palla e mette in mezzo per l’accorrente Buonaiuto che alza troppo la mira.

Al 28’ percussione di Deli conclusa da Ghisolfi con un tiro avvolgente che lambisce il palo della porta di Tarolli. Al 32’ è Buonaiuto. a vedersi respinto il tiro a botta sicura dal portiere amaranto. Al 45’ conclusione in corsa di Ceravolo che non inquadra lo specchio.

La ripresa si apre con la Cremonese in avanti: al 16’ Ceravolo sblocca il risultato dirottando in rete con un imperioso colpo di testa il calcio d’angolo di Gaetano. Al 22’ Ceravolo libera Gaetano in area, il diagonale esce di poco. Prova a reagire l’Arezzo con un tiro da fuori area di Luciani che esce alla destra della porta di Volpe. Raddoppiano i grigiorossi al 36’ ancora sugli sviluppi di un angolo, con un colpo di testa di Strizzolo deviato da Fiordaliso. Chiude la gara Gaetano in contropiede.

Fonte: uscremonese.it