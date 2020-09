Con Insigne out Gattuso è costretto al cambio di modulo, le alternative

LE ALTERNATIVE CON IL 4-2-3-1

Gattuso deve studiare l’alternativa, scegliere il sostituto di Insigne, un elemento fondamentale per la sua capacità di contribuire sempre nel modo migliore sia alla fase offensiva che a quella difensiva. Contro il Genoa ha lanciato Elmas, confermando il 4-2-3-1 iniziale e il macedone si è ben comportato anche se ha interpretato il ruolo in maniera diversa rispetto al capitano azzurro provando più ad inserirsi centralmente palla a terra come in occasione del gol. Nel ruolo potrebbe anche essere avanzato il polacco Zielinski e quel punto Ringhio dovrebbe inserire un altro centrocampista (Lobotka o Demme) al fianco dello spagnolo Fabian Ruiz. Meno chances per Politano che il tecnico calabrese sta schierando sulla destra da vice-Lozano, ruolo dove può accentrarsi per tirare con il sinistro, una qualità confermata nel gol realizzato contro il Genoa.

Se la scelta dovesse ricadere sull’ex interista dal primo minuto potrebbe essere dirottato Lozano a sinistra ma il messicano sta dimostrando di essere preziosissimo a destra nel ruolo ricoperto per anni da Callejon. Roberto Ventre (Il Mattino)