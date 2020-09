Champions League – Salisburgo ok, Midtjylland e Krasnodar nella storia

Si completa il tabellone per la fase a gironi di Champions League con le ultime squadre qualificate. Vola il Salisburgo, che batte 3-1 il Maccabi Tel Aviv dopo il successo per 2-1 dell’andata e stacca il pass per i gironi. Passa il turno anche il Krasnodar, che a Salonicco batte 2-1 il Paok come all’andata ed entra per la prima volta nella sua storia nei gironi. Impresa infine dei danesi del Midtjylland, che dopo lo 0-0 all’andata, batte 4-1 lo Slavia Praga e accede anche lei per la prima volta alla fase a gironi. Domani alle ore 17 il sorteggio a Nyon