Carraro: “Sono contento per Gattuso, viene sottovalutato”

Franco Carraro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Si Gonfia La Rete:

“Il calcio fa i controlli, ha redatto protocolli severi ma i fatti dimostrano che le vicende possono toccare anche i calciatori. Credo che ci saranno partite rinviate, speriamo che non sia necessario sospendere il campionato. Per ora non c’è questa prospettiva ma non c’è ancora la certezza. La collaborazione tra il Governo e il mondo del calcio tutto sommato ha funzionato, usando il buon senso. E credo che si andrà avanti così, non penso che si vogliano correre rischi inutili”.

“Valencia-Atalanta fu uno degli snodi negativi della situazione, credo che nessuno voglia rendere il calcio responsabile di un aggravamento. A scuola se si ammala un ragazzo si lascia a casa ma se i ragazzi aumentano forse i ragazzi devono fermarsi. Nessuno fa previsioni ma la guida è il buon senso”.

A chi toccherebbe fermare il campionato?

“Diciamo che per fermarlo ci dovrebbe essere volontà e determinazione di tutti, sarà un coro che andrà nella stessa direzione. A me non è mai piaciuto rispondere alle ipotesi, sappiamo che gli scenari sono variegati, dal rinvio di una partita al rinvio di altre e poi un’escalation. Speriamo non accada”.

Scudetto?

“L’auspicio è che sia un campionato equilibrato. Le squadre importanti sono sempre quelle. Forse in questo momento sulla carta la candidata più autorevole a battere la Juventus mi sembra l’Inter. Napoli di nuovo alla pari con le grandi? Sono molto contento perché Napoli merita un grande calcio. Sono contento anche per Gattuso, al Milan è stato trattato male perché aveva fatto bene come allenatore. Peraltro dopo il Milan non ha fatto meglio. Gattuso sta dimostrando di essere un allenatore sottovalutato e il Napoli gli sta dando un’occasione molto importante”.