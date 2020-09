Callejon: il Milan mette nel mirino l’esterno spagnolo

Chissà se lascerà davvero la Serie A, Josè Callejon. Secondo quanto riporta Corriere dello Sport, non appare affatto scontato. Lo spagnolo, su cui da un po’ c’è l’interesse di Lazio e Fiorentina, sarebbe finito nel mirino del Milan, visto che il tecnico dei rossoneri Pioli lo avrebbe messo nel suo mirino. Al calciatore non dispiacerebbe “restare” in Serie A, anche se non disdegna, ovviamente, la possibilità di tornare in Spagna. Va specificato, però, che non vi sono ancora offerte ufficiali, nè da parte dei rossoneri, né da parte di altri club di massima serie italiana. Callejon quindi resta ancora tutt’ora svincolato.