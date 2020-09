Benevento: Esauriti in pochi minuti i 500 biglietti on-line

BENEVENTO – Mille spettatori sugli spalti del Vigorito, per la prima volta dopo il lungo lockdown. Cinquecento saranno gli sponsor, con tanto di invito da parte della società. Gli altri 500 ieri pomeriggio hanno acquistato il biglietto (25 euro più due di prevendita) sul circuito della Ticket One. Era la vendita riservata ai vecchi abbonati, ma è stata una sorta di caccia al tesoro: il canale on line è stato aperto alle 15, dopo qualche minuto i biglietti erano già terminati. Molti tifosi si sono confrontati su Facebook, per molti è stata un’impresa inserire codici (il numero del vecchio abbonamento) e fare tutta l’operazione. Quelli più pratici (i giovani abituati ad acquistare i biglietti dei concerti, per esempio) hanno battuto sul tempo tutti gli altri. Una cosa è certa: la trovata della società di consentire solo ai vecchi abbonati di acquistare il tagliando consentirà alla squadra giallorossa di avere sugli spalti solo tifosi della strega. Non è molto, ma di questi tempi bisogna farselo bastare. Fonte: CdS