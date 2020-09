Antonio Conte: “Per lo scudetto voi media non dimenticatevi del Napoli”

L’Inter vince a Benevento per 2-5, mostrando tutto il suo valore e il strapotere tecnico. A fine gara ai microfoni di Sky le parole del tecnico dei nerazzurri Antonio Conte. “Sono contento della prova della squadra, attacchiamo davvero in tanti e costruiamo molto in zona gol, questo è sicuramente un aspetto non da poco. Lo facevamo lo scorso anno e lo stiamo ripetendo adesso, con lo spartito giusto. Non sia mai se non avessi vinto con sette cambi cosa avreste detto (ride n.d.r.). Lo scudetto? Noi cercheremo di dare fastidio alla Juventus e al Napoli. Sulla squadra azzurra dico a voi media di non dimenticarvi dell’undici di Gattuso. Rino è un ottimo allenatore e dirà la sua per i primissimi posti”.

La Redazione