Alvino: “Qualcuno ha sempre da ridire, chissà cosa diranno le ciucciuettole”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha segnato tanto, in queste prime giornate di campionato? Ha fatto ben sei gol al Genoa, eppure non ha segnato Victor Osimhen: questo si inventano oggi gli anti-Napoli. Sono curioso di vedere cos’altro diranno le ‘ciucciuettole’, le cornacchie. Al Napoli, come suggerisce un tifoso, va detto solo una cosa: ‘sei bellissimo, spumeggiante, coraggioso, esaltante’. Noi mangiamo spesso: domenica scorsa ci siamo mangiati la parmigiana, stavolta la genovese. Vedremo cosa mangiare nelle prossime settimane…”.

“Qualcuno ha sempre da ridire, anche quando il Napoli vince e lo fa giocando in questo modo. Osimhen è una variabile impazzita, ma chi è in malafede non sottolinea il grande lavoro che ha fatto a sostegno dei compagni per aiutarli a segnare tutti quei gol. Abbiamo portato a casa due belle vittorie, ma c’è chi trova il pelo nell’uovo per criticare a prescindere: questo vi dà l’esatta misura di come certe persone stiano là a rosicare per la gioia del Napoli e dei suoi tifosi”.