Alessandro Sacco a Radio Bianconera: “Juventus-Napoli? Se si dovesse giocare sarà una sfida stuzzicante”

Nel corso della trasmissione radiofonica “Radiobianconera”, condotto da Antonio Paolino, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “La Juventus, come diciamo dalle nostre parti, porta sempre la nominata, nel senso che qualsiasi dubbio c’è viene sempre messa in discussione. Io credo che il Covid-19 è una pandemia che ha spiazzato tutti, non solo il calcio, bisogna vivere alla giornata, poi si tirano le somme. Al momento il Napoli non ha ancora saputo dell’esito dei tamponi solo sabato si saprà con certezza la situazione. Si dovesse giocare, sarà una partita davvero intrigante, con due squadre che negli ultimi anni si sono dati battaglia, anche lo scorso anno. Pirlo? Pochi lo hanno notato, ma nel momento delicato ha fatto due buone mosse con gli ingressi di Bentancur e Arthur, dando equilibrio alla squadra nella sfida di Roma. Su Gattuso dico che l’inizio è incoraggiante, domenica sera, sarà dura, visto che i bianconeri si esaltano al meglio in casa. Infine sul femminile bella lotta a tre Juventus, Milan e Fiorentina, con le prime due che si sfideranno la prossima giornata a San Siro. Mentre il Napoli di Marino non ha iniziato bene e si aspetta un riscatto contro l’Inter”.

