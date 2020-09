Accordo tra Brescia maschile e femminile

BRESCIA, 30 SETTEMBRE 2020 – Appartenenza, valori, ambizione e voglia di rendere orgogliosa la Città di Brescia. Questi i principi che hanno portato al primo accordo storico tra Brescia Calcio BSFC e Brescia Calcio Femminile . Un sodalizio che è, di fatto, una novità assoluta nel panorama calcistico cittadino e ha l’obiettivo di portare i colori biancoazzurri sempre più in alto. Un segnale di Forza, Unione e soprattutto Ripartenza dopo un anno difficile per la nostra Città dovuto all’emergenza Covid-19, ma che ha dimostrato come INSIEME si possano superare anche i momenti più dolorosi. Brescia Calcio Femminile e Brescia Calcio BSFC inizieranno una proficua collaborazione per lo sviluppo e la crescita del Settore Giovanile che porterà BCF a far parte delle “Società Affiliate”. Una stretta di mano, quella tra il Presidente Massimo Cellino e Giuseppe Cesari, che entra di fatto nella storia cittadina, perché INSIEME siamo più forti.

Fonte: bresciacalciofemminile.it