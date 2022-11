Vincenzo Mirone (cons. medica Ssc Napoli): “Domani mattina sapremo i risultati. Clima sereno a Castel Volturno”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Gol”, condotto da Valter De Maggio è intervenuto il responsabile della consulta medica della Ssc Napoli del Policlinico Federico II Vincenzo Mirone. “Questa mattina i componenti dello staff del Policlinico sono andati a Castel Volturno per effettuare i primi test dei tamponi all’intera squadra azzurra a tappeto, dopo la vicenda Genoa. Rinviare la partita? Secondo me era necessario farlo per 48 ore, ma ad oggi non si possono fare processi alle intenzioni. I risultati dei test si sapranno domani mattina e poi venerdì che saranno quelli decisivi. Certo che non sarà semplice organizzare la trasferta di Torino, anche se cercheremo di averli quanto prima. Il presidente De Laurentiis l’ho sentito 3/4 giorni fa, è sereno, il primo tampone è risultato negativo, non so com’è andato il secondo, però era contento, quindi potrebbe essere andato bene”.

