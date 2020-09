Spadafora: “Caso Genoa? Mi preoccupa, sentirò Dal Pino”

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al caso Genoa (14 positivi al Covid-19) ai microfoni di Rai Sport: “Questo mi preoccupa sicuramente molto. Adesso sentirò il presidente Dal Pino. Non credo, non siamo ancora in queste condizioni. Adesso sentirà il presidente Dal Pino e il presidente Gravina. Bach? Dobbiamo riuscire a trovare un punto di contatto tra il Coni e le Federazioni nell’interesse di tutto il movimento dello sport”.