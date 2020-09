SKY – Domani nuovo giro di tamponi per il Genoa, oggi niente allenamento

Il caso Genoa, dove ben 14 della rosa sono risultati positivi al Covid-19, sta creando non poco scompiglio nel mondo del calcio e sul campionato. La squadra di Rolando Maran, secondo il collega di Sky Riccardo Re, oggi non si allenerà a Pegli, anche altri componenti dello staff saranno fatti dei controlli, anche chi non è partito per Napoli. Domani verrà effettuato un altro giro di tamponi per capire se sono confermati i 14 casi di positività, oppure saranno in diminuzione.

Fonte: Sky Sport 24