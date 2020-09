Scozzafava: “Va dato merito a Gattuso, si è preso dei rischi”

Monica Scozzafava ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live:

“Io sostengo da quando è ripresa la stagione che va dato merito a Gattuso dell’autonomia, del coraggio e del fatto di prendersi rischi con il modulo. Lo fa in maniera audace, finora gli è andata bene. La rinuncia ad avere un incontrista puro per sostenere la scelta di 4 attaccanti più 2 centrocampisti offensivi ha pagato, anche se nel primo tempo qualche disequilibrio c’è stato. Di questo credo che debba tenerne conto il tecnico contro squadre più preparate. Siamo ora saliti sull’altalena degli umori, era inevitabile dopo così tanti gol e la mancanza di reti subite. Io invece faccio un appello: seguiamo la linea di Gattuso. Miglioriamo la posizione dello scorso anno, proviamo a entrare tra le prime 4. I proclami non hanno mai portato bene al Napoli e mi sembra prematuro parlarne dopo 2 partite, io direi di stare con i piedi per terra. La squadra per una volta non è partita con il favore del pronostico ma ha tante certezze ed è forte”.